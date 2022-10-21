Город
12:07, 21 октября 2022
1 мин.

Москвичей предупредили о скачках давления на выходных

Москвичей предупредили о скачках давления на выходных
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Резкие скачки атмосферного давления ожидаются на предстоящих выходных в Москве, предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Своим прогнозом он поделился в разговоре с «Вечерней Москвой».

Метеоролог объяснил, что в субботу, 22 октября, в столице будет высокое давление из-за антициклона, расположившегося на юге России. «В субботу давление составит 753-755 миллиметров ртутного столба, но в воскресенье с приближением ложбины атмосферного фронта оно упадет на десять единиц и составит 743 миллиметра ртутного столба», — отметил он.

По имеющейся информации, погода на выходных ожидается переменчивая. Так, в субботу в городе прогнозируется пять-восемь градусов тепла, будет облачно с прояснениями и без осадков. В воскресенье температура повысится до десяти градусов тепла, при этом увеличится облачность и, возможно, пройдут кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее стало известно, что некоторые метеостанции зафиксировали минувшей ночью первый снег в северных районах Подмосковья.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.