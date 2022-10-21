Москвичей предупредили о скачках давления на выходных

Резкие скачки атмосферного давления ожидаются на предстоящих выходных в Москве, предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Своим прогнозом он поделился в разговоре с «Вечерней Москвой».

Метеоролог объяснил, что в субботу, 22 октября, в столице будет высокое давление из-за антициклона, расположившегося на юге России. «В субботу давление составит 753-755 миллиметров ртутного столба, но в воскресенье с приближением ложбины атмосферного фронта оно упадет на десять единиц и составит 743 миллиметра ртутного столба», — отметил он.

По имеющейся информации, погода на выходных ожидается переменчивая. Так, в субботу в городе прогнозируется пять-восемь градусов тепла, будет облачно с прояснениями и без осадков. В воскресенье температура повысится до десяти градусов тепла, при этом увеличится облачность и, возможно, пройдут кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее стало известно, что некоторые метеостанции зафиксировали минувшей ночью первый снег в северных районах Подмосковья.