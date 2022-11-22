Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления

О скачках атмосферного давления в ближайшие дни предупредил москвичей в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 миллиметров ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнет резко повышаться — на 15-18 миллиметров ртутного столба по сравнению со средой», — сообщил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, во вторник и среду атмосферное давление в городе будет на уровне 742 миллиметра ртутного столба, в четверг — 750 миллиметров ртутного столба. Уже к пятнице давление поднимется до 756 миллиметров ртутного столба, в субботу этот показатель будет составлять уже 760 миллиметров ртутного столба. Нормой атмосферного давления для Москвы является показатель в 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве и Подмосковье.