Двое мужчин скальпировали ножами молодого человека в Подмосковье
В Электростали двое мужчин скальпировали ножами молодого человека из-за ирокеза.
Двое мужчин скальпировали ножами 19-летнего молодого человека в Электростали, передает «МВД Медиа». Подозреваемые в совершении преступления задержаны.
По данным ведомства, в воскресенье, 9 июля, в больницу Электростали поступил молодой человек со скальпированной раной волосяной части головы, полученной в произошедшем на Спортивной улице конфликте с двумя неизвестными. Подозреваемые были задержаны 10 и 11 июля в Электростали и в Обнинске Калужской области
По данным Shot, конфликт произошел из-за прически пострадавшего — ирокеза зеленого цвета. Молодой человек подошел к мужчинам 1993-го и 1999-го годов рождения, чтобы попросить прикурить.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на 12-летнего мальчика в подмосковной электричке.