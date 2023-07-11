Скальпированный житель Подмосковья поделился эмоциями после случившегося

Скальпированный двумя мужчинами в подмосковной Электростали 19-летний Юрий Марков поделился эмоциями после случившегося. На опубликованной в Telegram-канале Shot видеозаписи из больницы он признался, что задумался о переезде в другой город.

«Условка, вот чего я боюсь. Если их не посадят, мне точно надо уезжать из города», — заявил молодой человек.

Пострадавший рассказал, что напавшим на него мужчинам не понравился цвет его волос и татуировки.

«И решили они мне волосы эти срезать. Получилось так, что еще и скальп срезали. Хорошо, что кожу остальную резать не начали», — сказал он.