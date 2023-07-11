Скальпированный житель Подмосковья поделился эмоциями после случившегося
Скальпированный в Электростали молодой человек задумался о переезде в другой город.
Скальпированный двумя мужчинами в подмосковной Электростали 19-летний Юрий Марков поделился эмоциями после случившегося. На опубликованной в Telegram-канале Shot видеозаписи из больницы он признался, что задумался о переезде в другой город.
«Условка, вот чего я боюсь. Если их не посадят, мне точно надо уезжать из города», — заявил молодой человек.
Пострадавший рассказал, что напавшим на него мужчинам не понравился цвет его волос и татуировки.
«И решили они мне волосы эти срезать. Получилось так, что еще и скальп срезали. Хорошо, что кожу остальную резать не начали», — сказал он.
Марков признался в шоковом состоянии сразу после случившегося и в страхе от осознания того, «сколько крови из него вытекло». Молодому человеку предстоит пересадка кожи в затылочной области головы.
По данным Shot, незадолго до нападения Марков получил повестку и должен был отправиться на срочную службу, но из-за произошедшего службу пришлось отложить.
Ранее стало известно о поимке обоих напавших на жителя Подмосковья. 24-летнего уроженца республики Коми задержали в Электростали вечером 10 июля, а его подельника из Таджикистана — утром 11 июля в Обнинске Калужской области.