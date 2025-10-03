Скандальную «Большую глину № 4» переставили

В Москве завершили перестановку скандальной скульптуры «Большая глина № 4». Об этом сообщает РИА Новости.

Арт-объект, который с 2021 года и до июля 2025-го стоял на Болотной набережной в Москве, перенесли в парк перед офисным зданием по адресу: Ленинский проспект, владение 90/2. Строительная техника уже покинула площадку. На Болотной набережной вскоре появится новый памятник. Имя автора нового проекта пока не раскрывается.

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера представляет собой кусочки глины, размятые рукой художника, а затем многократно увеличенные и отлитые из алюминия. У многих москвичей объект вызвал неоднозначную реакцию, его сравнивали с конечным продуктом жизнедеятельности человека.