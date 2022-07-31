Россияне оценили «сказочную» площадь в Москве

Самую «сказочную» площадь в Москве оценили пользователи запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Своими комментариями они поделились под постом посетившей площадь имени Туве Янссон россиянки.

«На глухих задворках Коммунарки построили очень славный жилой комплекс, на территории которого появилась площадь имени Туве Янссон. Это чья-то частная инициатива, и я бы очень хотела познакомиться с ее автором. Потому что это прекрасно», — написала автор поста.

По ее словам, все фигуры сделаны с художественной точностью и большой любовью. «Есть тут и сама Туве, и всякие драматичные сюжеты типа схватки муми-тролля с ядовитым кустом, и его первая и последняя попытка встать на лыжи. Плюс все семейство на прикольной скамейке для фото», — написала женщина.

Многие юзеры признались, что муми-тролли — их любимые сказочные герои. «Побольше бы такого!», «Неожиданные вещи в неожиданных местах», — написали пользователи. Практически все участники дискуссии изъявили желание побывать на этой необычной площади в ближайшее время.

Ранее россияне обсудили 40-метровый «памятник-шашлык» в центре Москвы. Таким образом они назвали монумент «Дружба навеки», находящегося на Тишинской площади.