Раскрыта схема мошенничества с услугами ЖКХ

Схема мошенничества с услугами ЖКХ раскрыта в Московской области, сообщает «МВД Медиа».

«Представляясь работниками управляющей компании, злоумышленники обходили квартиры жителей Московского региона и убеждали их заменить водопроводные трубы, якобы находящиеся в аварийном состоянии. На самом же деле такой необходимости не было. Чтобы склонить граждан к совершению сделки, подозреваемые сообщали, что все работы ведутся в рамках программы по капитальному ремонту многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Лжесотрудники сферы ЖКХ убеждали жильцов заплатить за «необходимые» услуги, а тем, кто не имел требуемой суммы, предлагали оплатить работу частично. По предварительным данным полиции, своих сбережений лишились 20 жителей из Воскресенска, Жуковского, Зарайска, Люберец, Орехово-Зуева и Подольска.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»), соединенные в одно производство. Девять фигурантов арестованы, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, один — под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается, уточняет «МВД Медиа».

Ранее стало известно об обмане подмосковных пенсионерок лжегазовщиками. Мошенникам удалось обмануть трех женщин в возрасте от 79 до 92 лет.