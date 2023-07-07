Раскрыта новая схема мошенничества в WhatsApp

О схеме мошенничества с предложением работы через WhatsApp предупредил в беседе «Лентой.ру» директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству компании BI.ZONE Евгений Волошин.

«Суть схемы сводится к тому, что потенциальным жертвам обещают легкий заработок, после чего заманивают их на созданные с целью мошенничества сайты. Как правило, они выглядят похожими на известные маркетплейсы или другие торговые площадки», — сказал эксперт.

По словам Волошина, во время регистрации на фишинговом сайте человек вводит номер телефона, а для начала работы по требованию пополняет баланс, и аферисты получают номера банковских карт. Такая тактика появилась впервые. Если раньше мошенники просто получали данные карты, теперь жертва еще и платит злоумышленникам, отметил специалист.

Россиянам рекомендовали не передавать личные данные незнакомцам, не использовать в интернете привязанные к банковским аккаунтам номера телефонов и не попадаться на рассылки с выгодными предложениями.

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