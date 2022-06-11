МЧС предупредило россиян о новой схеме мошенничества

МЧС России предупредило о новой схеме мошенничества в своем Telegram-канале. В ведомстве рассказали, что аферисты начали выдавать себя за сотрудников Госпожнадзора и вымогать у предпринимателей деньги за освобождение от проверок. Кроме того, мошенники стали продавать гражданам пожарные извещатели по завышенным ценам.

В МЧС напомнили, что сотрудники ведомств не оказывают платных услуг. О всех плановых и внеплановых проверках они, как правило, уведомляют заранее. Граждане не обязаны ставить в квартиру извещатели, а в некоторых случаях их даже могут установить бесплатно.

«Во время проверок или профилактических мероприятий все сотрудники МЧС России — в форменной одежде, при себе имеют служебные удостоверения», — рассказали в ведомстве. При столкновении с мошенниками гражданам посоветовали обращаться в полицию.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему со взломом личных кабинетов сотовых абонентов. Таким образом на пострадавшего можно оформить кредит или вывести средства с его банковской карты.