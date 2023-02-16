Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на маркетплейсах

О новой схеме мошенничества на маркетплейсах предупредила россиян беседе с агентством «Прайм» аналитик группы анализа внешних цифровых рисков компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Бакулина.

Так, аферисты под видом обычных пользователей торговых интернет-площадок оставляют отзыв о товаре, в котором заявляют, что нашли этот предмет дешевле, прилагая ссылку. По словам Бакулиной, обрадованная жертва переходит по ссылке и попадает на фейковый сайт-конкурент со скидочными баннерами. Там пользователь действительно видит более дешевый товар и покупает его, но не получает — деньги просто уходят злоумышленникам. В связи с этим эксперт рекомендовала не переходить по неизвестным ссылкам, в том числе из комментариев в интернет-магазинах или маркетплейсах.

«Обязательно нужно проверять, что именно написано в адресной строке, ведь фишинговые сайты очень часто используют похожие имена доменов. Подобным образом мошенники могут "продавать" и гораздо более дорогие товары, даже сырье оптом, так что финансовый ущерб покупателя может быть существенным», — уточнила она.

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