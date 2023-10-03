Схему мошенничества со звонками из ФСБ раскрыли в Подмосковье

Популярную схему мошенничества со звонками из ФСБ и Центробанка раскрыли в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уборщица школы в Электростали продала квартиру из-за уловок аферистов..

68-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил пенсионерке, что ее деньги якобы хотят перевести на Украину. Чтобы обезопасить средства, женщине предложили перевести накопления на указанный счет.

Сначала пострадавшая перечислила все деньги злоумышленникам, а потом по их указанию взяла кредит и продала квартиру. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося, ведется проверка.

Ранее из-за аналогичной схемы аферистов столичный педиатр лишилась миллионов рублей.