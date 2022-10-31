Раскрыта схема ограбления желающих обменять валюту

Грабительскую схему с обменом валюты раскрыли в Москве, сообщает ГУ МВД России по столице. Сетевые мошенники заманили женщину, желающую обменять деньги, на личную встречу.

«В одном из мессенджеров в сети Интернет она нашла предложение по осуществлению выгодного обмена денег и откликнулась. Для совершения сделки двое злоумышленников встретились с потерпевшей на Широкой улице. Во время передачи денег они выхватили у нее денежные средства и скрылись с похищенным», — говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила более миллиона в рублевом эквиваленте. Одного из подозреваемых, 29-летнего ранее судимого приезжего, задержали в районе Некрасовки и заключили под стражу. Часть похищенных денег обнаружили у него на карте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК России («Грабеж»). Ведется поиск второго участника преступления.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме в мессенджере Telegram. Мошенники начали использовать фейковые группы с названием «Избранное» для кражи личных данных.