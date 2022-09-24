Стала известна стоимость популярных в Москве мини-квартир

Стоимость популярных на протяжении последних пяти лет мини-квартир в Москве стала известна «Вечерней Москве» в ходе беседы с экспертом по недвижимости Юрием Игнатовым.

«Раньше малогабаритным считалось жилье, которое не превышало 33 квадратных метров. Но за последние 20 лет габариты мини-жилья сузили практически втрое. Сегодня на рынке встречаются предложения о продаже квартир, чей размер чуть больше чулана — от девяти до 13 "квадратов"», — сообщил Игнатов.

Стоимость аренды такого жилья примерно на 15 процентов ниже, чем полноценные «квадраты». По словам эксперта, сегодня цена такой недвижимости стартует от трех до пяти миллионов рублей — в зависимости от района, где расположилась мини-квартира.

Игнатов объяснил, что популярность обсуждаемой недвижимости обусловлена выгодой. Так, владельцы могут увеличить рентабельность своего имущества, разделив многокомнатную квартиру на несколько отдельных объектов, а покупатели приобретают жилье в столице по минимальным ценам.

Ранее в Москве на продажу выставили больше недорогих квартир. Речь идет о первичном рынке комфорт-класса в старых границах Москвы.