У жителя Подмосковья нашли склад оружия и боеприпасов

Исследование показало, что часть боеприпасов была сделана промышленным способом, а все найденные предметы являются огнестрельным оружием и пригодны для стрельбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее в московском гараже была обнаружена взрывчатка и арсенал оружия.