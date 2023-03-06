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08:47, 06 марта 2023
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У жителя Подмосковья нашли склад оружия и боеприпасов

У жителя Подмосковья нашли склад оружия и боеприпасов
Кадр: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

У жителя подмосковного Королева нашли склад боевого оружия и 400 патронов к нему, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области. 50-летнего мужчину задержали.

«В ходе обыска в гаражном боксе задержанного полицейские обнаружили и изъяли: 5 предметов, конструктивно схожих с пистолетом, револьвером, карабином, винтовкой, а также около 400 патронов различного калибра, штык-нож и основные части к различным моделям огнестрельного оружия», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Исследование показало, что часть боеприпасов была сделана промышленным способом, а все найденные предметы являются огнестрельным оружием и пригодны для стрельбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее в московском гараже была обнаружена взрывчатка и арсенал оружия.

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