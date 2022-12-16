Склад оружия в квартире жителя Подмосковья попал на видео
Обнаруженный в квартире жителя Подмосковья в поселке Томилино городского округа Люберцы склад оружия попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».
«Сотрудники полиции обнаружили в квартире фигуранта боевой пистолет ТТ (тульский Токарев), а также охолощенный пистолет Макарова и учебный пистолет ТТ, переделанные для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, изъяты и переданы на экспертизу патроны, порох и предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пистолетом-пулеметом Судаева, 28 пистолетами ТТ и револьвером», — говорится в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Подозреваемый находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что пенсионер хранил более тысячи патронов в своем доме в Новой Москве. Также 63-летний житель поселения Филимонковское Новомосковского административного округа хранил у себя дома автомат и четыре пистолета.