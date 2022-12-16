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12:12, 16 декабря 2022
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Склад оружия в квартире жителя Подмосковья попал на видео

Склад оружия в квартире жителя Подмосковья попал на видео
Кадр: МВД МЕДИА / YouTube

Обнаруженный в квартире жителя Подмосковья в поселке Томилино городского округа Люберцы склад оружия попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».

«Сотрудники полиции обнаружили в квартире фигуранта боевой пистолет ТТ (тульский Токарев), а также охолощенный пистолет Макарова и учебный пистолет ТТ, переделанные для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, изъяты и переданы на экспертизу патроны, порох и предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пистолетом-пулеметом Судаева, 28 пистолетами ТТ и револьвером», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Подозреваемый находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что пенсионер хранил более тысячи патронов в своем доме в Новой Москве. Также 63-летний житель поселения Филимонковское Новомосковского административного округа хранил у себя дома автомат и четыре пистолета.

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