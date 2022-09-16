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18:11, 16 сентября 2022
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Раскрыта скорость воздушных потоков в московском метро

Раскрыта скорость воздушных потоков в московском метро
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Скорость воздушных потоков в московском метро раскрыли на портале [mos.ru](https://www.mos.ru/news/item/113202073 (https://www.mos.ru/news/item/113202073/)/). В холодное время года она должна быть не более метра в секунду, в теплое — не более двух.

Специалисты метрополитена проверяют скорость движения воздуха при помощи анемометра. Этот прибор похож на небольшой вентилятор, от которого тянется провод к дисплею.

«Чаще мы делаем замеры в часы пик, когда на станциях много людей и климат меняется, а ночью проверяем системы вентиляции и воздушно-тепловых завес — того самого теплого воздуха, что дует на пассажиров при входе», — рассказал инженер лаборатории микроклимата Алексей Сазонов. Для точных замеров необходимо, чтобы проходящий мимо поезд не нагонял ветер, иначе анемометр покажет неверную скорость потока воздуха.

Ранее москвичам объяснили традицию давать строящим метро машинам женские имена. Этот обычай восходит к имени покровительницы всех горняков и шахтеров — святой Варвары.

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