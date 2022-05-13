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Москвичи пожаловались на кидающего из окна сковородки ребенка

Москвичи пожаловались на кидающего из окна сковородки ребенка
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жители Новомосковского административного округа пожаловались по номеру 112 на мальчика, выбрасывающего сковородки из открытого окна. Об инциденте сообщил телеканал «360» со ссылкой на экстренные службы города.

К жилому дому на улице Радужной вызвали спасателей. Выяснилось, что мальчику приблизительно три года. Соседи стучали в дверь, но им никто не открыл. Позднее стало известно, что отец ребенка спал. Медицинская помощь в результате случившегося никому не потребовалась, сообщает канал.

Ранее москвичей возмутили подростки, закидывающие петарды в урну для мусора на улице.

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