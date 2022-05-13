Москвичи пожаловались на кидающего из окна сковородки ребенка

Жители Новомосковского административного округа пожаловались по номеру 112 на мальчика, выбрасывающего сковородки из открытого окна. Об инциденте сообщил телеканал «360» со ссылкой на экстренные службы города.

К жилому дому на улице Радужной вызвали спасателей. Выяснилось, что мальчику приблизительно три года. Соседи стучали в дверь, но им никто не открыл. Позднее стало известно, что отец ребенка спал. Медицинская помощь в результате случившегося никому не потребовалась, сообщает канал.

Ранее москвичей возмутили подростки, закидывающие петарды в урну для мусора на улице.