В подмосковной электричке заметили «разорившегося Скруджа Макдака»
Селезня-попрошайку заметили в подмосковной электричке. Очевидцы записали видео, которое опубликовали в группе «Сергиев-Посад Life» социальной сети «ВКонтакте».
В коротком видеоролике селезень спокойно идет по проходу в вагоне. У него на шее висит пластиковая емкость, по всей видимости, предназначенная для сбора денег. Однако пока птице не удалось собрать подаяния.
«Неоднократно видела и в электричке, и в метро мужчину, который ходит с уткой и петухом», «Она давно по вокзалам шастает. Видимо люди решили на ней подзаработать», «Кажется, что со своей задачей селезень справляется неудачно», — прокомментировали ролик юзеры. Одна из подписчиц вспомнила главного героя диснеевского мультсериала «Утиные истории». «Скрудж Макдак разорился и пошел с протянутым крылом по подмосковным электричкам», — пошутила она.
Ранее в столичной подземке заметили необычного пассажира. На видео петух стоит на полу в вагоне поезда метро и разглядывает пассажиров.