В подмосковной электричке заметили «разорившегося Скруджа Макдака»

«Неоднократно видела и в электричке, и в метро мужчину, который ходит с уткой и петухом», «Она давно по вокзалам шастает. Видимо люди решили на ней подзаработать», «Кажется, что со своей задачей селезень справляется неудачно», — прокомментировали ролик юзеры. Одна из подписчиц вспомнила главного героя диснеевского мультсериала «Утиные истории». «Скрудж Макдак разорился и пошел с протянутым крылом по подмосковным электричкам», — пошутила она.

Ранее в столичной подземке заметили необычного пассажира. На видео петух стоит на полу в вагоне поезда метро и разглядывает пассажиров.