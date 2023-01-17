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04:20, 17 января 2023
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В подмосковной электричке заметили «разорившегося Скруджа Макдака»

В подмосковной электричке заметили «разорившегося Скруджа Макдака»
Кадр: страница «Сергиев-Посад Life» во «ВКонтакте»

Селезня-попрошайку заметили в подмосковной электричке. Очевидцы записали видео, которое опубликовали в группе «Сергиев-Посад Life» социальной сети «ВКонтакте».

В коротком видеоролике селезень спокойно идет по проходу в вагоне. У него на шее висит пластиковая емкость, по всей видимости, предназначенная для сбора денег. Однако пока птице не удалось собрать подаяния.

«Неоднократно видела и в электричке, и в метро мужчину, который ходит с уткой и петухом», «Она давно по вокзалам шастает. Видимо люди решили на ней подзаработать», «Кажется, что со своей задачей селезень справляется неудачно», — прокомментировали ролик юзеры. Одна из подписчиц вспомнила главного героя диснеевского мультсериала «Утиные истории». «Скрудж Макдак разорился и пошел с протянутым крылом по подмосковным электричкам», — пошутила она.

Ранее в столичной подземке заметили необычного пассажира. На видео петух стоит на полу в вагоне поезда метро и разглядывает пассажиров.

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