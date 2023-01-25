«Скрудж Макдак» с напарником вышли на дело в московское метро и попали на видео. Ролик был опубликован в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте». Как отметил автор поста, двух птиц заметили на красной, Сокольнической линии столичной подземки.

На кадрах ролика запечатлено, как селезень и петух попрошайничают в вагоне поезда, дефилируя в проходе между сиденьями для пассажиров. На шее у водоплавающего пернатого висит пластиковая емкость, по всей видимости, предназначенная для сбора денег.

Одна из подписчиц пошутила, это главный герой диснеевского мультфильма «Утиные истории» Скрудж Макдак нашел себе напарника и выбрал новое направление для бизнеса.