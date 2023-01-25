«Скрудж Макдак» с напарником вышли на дело в московское метро
«Скрудж Макдак» с напарником вышли на дело в московское метро и попали на видео. Ролик был опубликован в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте». Как отметил автор поста, двух птиц заметили на красной, Сокольнической линии столичной подземки.
На кадрах ролика запечатлено, как селезень и петух попрошайничают в вагоне поезда, дефилируя в проходе между сиденьями для пассажиров. На шее у водоплавающего пернатого висит пластиковая емкость, по всей видимости, предназначенная для сбора денег.
Одна из подписчиц пошутила, это главный герой диснеевского мультфильма «Утиные истории» Скрудж Макдак нашел себе напарника и выбрал новое направление для бизнеса.
«Бедолаги», «Нужно их у человека уже забрать и передать в пункт помощи животным. У меня мама еще в начале декабря их видела», «Это стресс для птиц, зачем так делать?», «Утка с петухом: "Кто мы? Зачем мы здесь?"», «Скоро по вагонам будут ходить коровы, козы, лошади и павлины», — написали пользователи сети.
Юзеры отметили, что птицы «зарабатывают» в сопровождении мужчины. По их мнению, он ухаживает за своими «сотрудниками» и им не нужна помощь, поскольку питомцы ведут себя спокойно, выглядят упитанными и людей не боятся.
Ранее в столичной подземке заметили необычного пассажира.