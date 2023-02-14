Город
14:53, 14 февраля 2023
1 мин.

Следствие заинтересовалось найденными в центре Москвы человеческими костями

Следствие заинтересовалось найденными в центре Москвы человеческими костями
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Сотрудники Следственного комитета РФ заинтересовались найденными в центре столицы человеческими костями, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«16 января во время реконструкции Храма всех святых на Кулишках, расположенного по адресу Славянская площадь, дом 2, были найдены кости человека», — говорится в сообщении источника.

Уточняется, что ведомство уже начало проверку на предмет наличия признаков, квалифицируемых статьями 105 УК РФ («Убийство») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее, в августе прошлого года, мужчина устроил потоп в храме Христа Спасителя в Москве и попал на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.