Город
22:01, 18 сентября 2022
1 мин.

На одном из пляжей подмосковной Рублевки заметили отдыхающих слонов

На одном из пляжей подмосковной Рублевки заметили отдыхающих слонов
Кадр: Telegram-канал «Подмосква»

На одном из пляжей подмосковной Рублевки в Одинцовском городском округе заметили отдыхающих слонов. Сделанной одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «Что там в Москве?»

В ролике два крупных млекопитающих животных нежатся на одном из пляжей около поселка Горки-10. По данным источника, слонов в Подмосковье привезли из Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского для съемок в сериале.

Ранее жители Подмосковья заметили и сняли на видео хищное животное на самовыгуле.

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