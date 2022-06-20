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Мэрия напомнила о появлении первого слона в Московском зоопарке

Мэрия напомнила о появлении первого слона в Московском зоопарке
Фото: Валерий Генде-Роте / ТАСС

В Всемирный день защиты слонов в зоопарках на официальном сайте мэра столицы названо напомнили о появления первого слона в Московском зоопарке.

По данным портала, сам зоопарк был основан в 1864 году, а вскоре после открытия, в 1870-х годах, он принял первого в своей истории слона. Животное передал российский император Александр II, получившие его в подарок от эмира Бухары. А первый слоновник появился в Московском зоопарке в начале 1890-х.

«В то время коллекция зоопарка была не слишком многочисленной и разнообразной. Она состояла в основном из представителей отечественной фауны. За экзотическими животными специалисты отправлялись в экспедиции, а отдельные крупные экземпляры (включая слонов, львов, зебр и других) учреждению нередко дарили государственные деятели и правители разных стран», — говорится в сообщении.

Сегодня обитателями зоопарка является пара азиатских слонов Памир и Пипита, которые поселились в нем в 1985 году, им 41 и 42 года соответственно. 13 лет назад они стали родителями малышки Капри, а спустя восемь лет родился ее брат Филимон.

Ранее Московский зоопарк показал неубиваемых героев «Матрицы». Названные именами персонажей культового фильма медоеды Нео и Тринити вышли в уличный вольер после установления определенной среднесуточной температуры.

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