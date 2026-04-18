Слонам Московского зоопарка привезли песок

В Московском зоопарке сообщили, что для слонов завезли свежий песок: он помогает защищать их кожу от сильного солнца и служит средством от паразитов.

«В зоопарке произошла особая процедура: в уличном вольере слонов заменили отработанный грунт на чистый карьерный песок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты аккуратно уложили песок в кучи, чтобы слонам было удобнее отдыхать на открытом воздухе. «Обмазываясь грязью они ухаживают за кожей, замедляют испарение влаги. Также это помогает от паразитов», — заявили в зоопарке.

Ранее в Московском зоопарке впервые за более чем вековую историю провели редкую процедуру без наркоза. У снежного барса удалось взять кровь без применения анестезии.