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11:06, 12 декабря 2022
1 мин.

Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Москвичей предупредили о резкой смене погоды
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Погода в Москве начнет резко меняться со среды. Об этом в интервью ТАСС жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду начинается понижение температуры — ночью и днем будет минус 3-5 градусов. В четверг температура понизится еще заметнее, вернется зимний режим погоды», — сообщил синоптик.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве ожидается минус 3-8 градусов со снегом. В пятницу от минус одного до минус шести градусов, также с осадками.

В выходные температура воздуха в городе опустится днем до минус 4-10 градусов, ночью — до минус 14-16 градусов.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.

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