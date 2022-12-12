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09:54, 12 декабря 2022
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Фото: Ethan Currier / Unsplash

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России.

«Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения до 21 часа 13 декабря», — говорится в сообщении.

В понедельник, 12 декабря, в Москве ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха составит 2-4 градуса тепла. В ночь на 13 декабря характер погоды не изменится. Во вторник днем в столице будет от минус 1 до плюс 1 градуса тепла, ожидается мокрый снег.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Подмосковье за 12 часов выпало более половины месячной нормы осадков.

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