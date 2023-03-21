В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности

Предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности продлили на территории Москвы и Московской области, сообщает Гидрометцентр России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 22:00 среды, 22 марта. На дорогах гололедица», — говорится в объявлении по Москве. Аналогичное предостережение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, во вторник, 21 марта, в столице ожидается до плюс 8-10 градусов и небольшой дождь. В среду, 22 марта, в городе будет плюс 7-9 градусов тепла, облачно с прояснениями и без осадков.

Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что 24 марта в Москве потеплеет до 12 градусов.