Город
12:59, 16 ноября 2022
1 мин.

В Подмосковье водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб

В Подмосковье водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

На одной из подмосковных трасс водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб. Об этом в среду, 16 ноября, «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной BMW, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял на обочине, после чего произошло возгорание», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что авария произошла на 6-м километре автодороги Хотьково — Дмитров. В результате ДТП водитель легковой машины погиб на месте.

Как сообщают СМИ, пассажир, который находился в загоревшемся авто, тоже скончался. У водителя грузовика диагностировали перелом носа.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик попал под колеса каршерингового автомобиля на севере Москвы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.