В Подмосковье водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб

На одной из подмосковных трасс водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб. Об этом в среду, 16 ноября, «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной BMW, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял на обочине, после чего произошло возгорание», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что авария произошла на 6-м километре автодороги Хотьково — Дмитров. В результате ДТП водитель легковой машины погиб на месте.

Как сообщают СМИ, пассажир, который находился в загоревшемся авто, тоже скончался. У водителя грузовика диагностировали перелом носа.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик попал под колеса каршерингового автомобиля на севере Москвы.