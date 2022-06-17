Смертельная авария произошла в Москве

Авария со смертельным исходом произошла в пятницу, 17 июня, в поселении Кленовском деревни Починкина на территории Новой Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 50-летний автомобиля «Шкода» не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения. В результате аварии он скончался.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Москвы и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ведомство.

Ранее водитель наехал на велосипедистов и погиб на месте в Подмосковье.