Смертельная авария на шоссе в Москве попала на видео

В результате аварии один пассажир такси погиб, второй пассажир и водитель оказались ранены. На место выехали сотрудники полиции.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», погибшей оказалась женщина. В микроавтобусе пострадавших в ДТП нет.

Ранее на видео попали последствия массового ДТП возле жилого комплекса в Москве. На кадрах видно, что три легковые машины пострадали после столкновения.