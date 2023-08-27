15:22, 27 августа 2023
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Смертельная авария на шоссе в Москве попала на видео
Один человек погиб в смертельном ДТП на Головинском шоссе в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Смертельное ДТП в Москве попало на видео, опубликованное Дептрансом. Такси и микроавтобус столкнулись на пересечении Ленинградского и Головинского шоссе.
В результате аварии один пассажир такси погиб, второй пассажир и водитель оказались ранены. На место выехали сотрудники полиции.
По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», погибшей оказалась женщина. В микроавтобусе пострадавших в ДТП нет.
Ранее на видео попали последствия массового ДТП возле жилого комплекса в Москве. На кадрах видно, что три легковые машины пострадали после столкновения.