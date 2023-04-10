14:01, 10 апреля 2023
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В Подмосковье смертельная автоавария с пожаром попала на видео
В Солнечногорске в результате автоаварии с пожаром погиб человек .
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
В подмосковном Солнечногорске произошла смертельная автоавария с пожаром. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
По информации издания, грузовая «ГАЗель» протаранила на дороге другой большегруз. Кабина «ГАЗели» загорелась, ее водитель погиб.
Ранее последствия смертельного ДТП с участием такси в Москве попали на видео. Участниками аварии стали еще две «ГАЗели».