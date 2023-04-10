В Подмосковье смертельная автоавария с пожаром попала на видео

В подмосковном Солнечногорске произошла смертельная автоавария с пожаром. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По информации издания, грузовая «ГАЗель» протаранила на дороге другой большегруз. Кабина «ГАЗели» загорелась, ее водитель погиб.

Ранее последствия смертельного ДТП с участием такси в Москве попали на видео. Участниками аварии стали еще две «ГАЗели».