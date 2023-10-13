Смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика на МСД попало на видео, опубликованное столичным Дептрансом.

Авария произошла ночью в пятницу, 13 октября, на участке московского скоростного диаметра (МСД) на северо-восточной хорде (СВХ) по Амурской улице, 1. 33-летний водитель автомобиля Kia врезался в стоящий на трассе грузовик, прикрывавший дорожные работы.

Как сообщает московская Прокуратура, при столкновении с грузовиком водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

Ранее наезд легковушки на скорости на бетонный отбойник на МКАД попал на видео.