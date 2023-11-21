Смертельное ДТП в Подмосковье попало на видео

Два автомобиля марок Haval и Daewoo столкнулись, после чего одна из машин загорелась. Участника ДТП, 44-летнего жителя Подмосковья, госпитализировали. Позднее он скончался.

Ранее смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика на МСД попало на видео. При столкновении с грузовиком водитель и пассажир автомобиля погибли на месте.