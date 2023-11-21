10:47, 21 ноября 2023
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Смертельное ДТП в Подмосковье попало на видео
Один человек погиб в ДТП с участием двух автомобилей в Химках.
ДТП со смертельным исходом произошло в подмосковных Химках. Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».
Два автомобиля марок Haval и Daewoo столкнулись, после чего одна из машин загорелась. Участника ДТП, 44-летнего жителя Подмосковья, госпитализировали. Позднее он скончался.
Ранее смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика на МСД попало на видео. При столкновении с грузовиком водитель и пассажир автомобиля погибли на месте.