В Москве произошло смертельное ДТП с участием такси и каршеринга

В Москве на 38 километре Калужского шоссе произошло смертельное ДТП с участием такси и каршеринга, передает в официальном Telegram-канале столичная Госавтоинспекция.

«Водитель такси столкнулся с автомобилем сервиса "каршеринг". В результате происшествия водитель такси от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, три пассажира такси получили ранения различной степени тяжести. Пострадали также водитель и пассажир в машине каршеринга. Отмечается, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в ДТП с загоревшимся автомобилем в Подмосковье пострадали два человека.