Смертельное ДТП с участием мотоцикла и иномарки в Москве попало на видео

Два мотоциклиста погибли за утро в автоавариях в Москве. Смертельное ДТП с участием мотоцикла и иномарки попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Дептранса.

По данным Госавтоинспекции, мотоциклист скончался в машине скорой помощи. Авария произошла на Рязанском проспекте в районе дома 86/1. Водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai.

Это не единственное ДТП с участием мотоцикла, отметили в ГАИ. Еще один мотоциклист погиб в аварии на 1-й Тверской-Ямской улице. Водитель такси марки Hyundai при перестроении столкнулся с мотоциклом Honda. В результате мотоцикл опрокинулся, а водителя отбросило на опору дорожного знака. От полученных травм 28-летний москвич скончался на месте.

Еще один человек пострадал на Озерной улице в районе дома 1. Грузовой автомобиль при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу, следовавшему в попутном направлении. Мотоциклист с тяжелыми травмами госпитализирован, уточнили в ведомстве.

Ранее смертельная авария с участием авто и мотоцикла в Москве попала на видео.