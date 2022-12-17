Раскрыт смысл необычного названия улицы на востоке Москвы

Смысл названия одной из улиц на востоке столицы раскрыли в Тelegram-канале «Старая Москва».

«В районе Вешняки есть интересная улица, название которой звучит очень необычно — Старый Гай. На самом деле, в этом имени все вполне логично. Раньше "гаем" называли какой-нибудь небольшой лес или рощу», — объясняется в сообщении.

По данным администраторов, в усадьбе Кусково располагался сад «Гай». Собственно, в честь него получили свои названия близлежащие проезды — Малый Гай и Старый Гай. Проезды до наших дней не сохранились, но название последнего унаследовала одна из современных улиц.

Ранее были названы улицы Москвы с самым дорогим жильем. Первое место в рейтинге московских улиц с самым дорогим предложением квартир и апартаментов элитного сегмента (новостройки и вторичный рынок) занимает Пречистенская набережная.