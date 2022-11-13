Город
22:34, 13 ноября 2022
1 мин.

Раскрыт смысл разноцветных полос на полу столичных электродепо

Раскрыт смысл разноцветных полос на полу столичных электродепо
Фото: Е. Самарина / Mos.ru

Смысл нанесения разноцветных полос на стены строений и на пол столичных электродепо раскрыли на официальном сайте мэра столицы. Об этом на примере гаража для поездов «Руднево» рассказал машинист-инструктор по техническому обучению Андрей Евсюков.

«В последнее время все электродепо оформляют согласно цвету линии, которую они обслуживают. Так, огромная территория «Руднево» площадью 20,7 гектара обнесена бежевым забором с розовыми полосами. Все строения также украшены элементами розового цвета — в соответствии с цветом Некрасовской линии, которым она обозначена на карте Московского метрополитена», — рассказал он.

Кроме того, внутри депо возле смотровых канав, предназначенных для планового осмотра поездов перед выходом на линию, есть пол, раскрашенный в разные цвета. По словам Евсюкова, основные цвета — зеленый и красный. Они обозначают безопасные и опасные для прохода участки соответственно.

Ранее стало известно, что вагоны столичной подземки запахли ароматом «Метро Москвы». Больше 485 ароматизаторов вмонтировали в воздуховоды климатической системы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.