Раскрыт смысл разноцветных полос на полу столичных электродепо

Смысл нанесения разноцветных полос на стены строений и на пол столичных электродепо раскрыли на официальном сайте мэра столицы. Об этом на примере гаража для поездов «Руднево» рассказал машинист-инструктор по техническому обучению Андрей Евсюков.

«В последнее время все электродепо оформляют согласно цвету линии, которую они обслуживают. Так, огромная территория «Руднево» площадью 20,7 гектара обнесена бежевым забором с розовыми полосами. Все строения также украшены элементами розового цвета — в соответствии с цветом Некрасовской линии, которым она обозначена на карте Московского метрополитена», — рассказал он.

Кроме того, внутри депо возле смотровых канав, предназначенных для планового осмотра поездов перед выходом на линию, есть пол, раскрашенный в разные цвета. По словам Евсюкова, основные цвета — зеленый и красный. Они обозначают безопасные и опасные для прохода участки соответственно.

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