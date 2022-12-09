Снабженец РЖД попался на крупной взятке

На крупной взятке попался снабженец РЖД, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Наделенный полномочиями по организации поставок товарно-материальных ценностей для железнодорожников злоумышленник вступил в сговор с руководителем крупной коммерческой структуры.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела комплектации и оборудования Московской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО РЖД Юрия Овсянникова, а также генерального директора ООО "Группа Паритет", ООО "Паритет эксперт групп" Юрия Тихомирова», — говорится в сообщении ведомства.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки») и пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»).

По версии следствия, в 2021-2022 годах Тихомиров через посредника передал, а Овсянников получил на территории Москвы взятку в размере 400 тысяч рублей. Эти деньги обеспечивали преимущество ООО «Группа Паритет» и ООО «Паритет эксперт групп» перед другими потенциальными участниками конкурсов при проведении конкурентных закупок. Овсянников заблаговременно направлял Тихомирову информацию о предстоящей закупке, что позволяло Тихомирову своевременно подготовить подходящие коммерческие предложения, объяснили в СК.

На допросе Овсянников вину не признал, а Тихомиров сознался в содеянном преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге Овсянников был арестован, а его соучастнику назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бывший помощник прокурора получил срок в колонии. Его обвинили в получении взятки в 1,2 миллиона рублей.