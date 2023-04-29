Накрывший Подмосковье снег попал на видео

«В том году в апреле сугробы были аж», «Так и знала, что зимние вещи не надо было убирать», «Не успели мы весной насладиться, как снова зима?», «Есть примета такая — как только отопление выключают, сразу похолодание», «Сегодня даже пробок нет в Подмосковье, дачники дома сидят», — прокомментировали юзеры.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ночной дождь сменился снегом 29 апреля, но это явление кратковременное.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и области «майские грозы» пришли немного раньше срока.