В Подмосковье трактор задавил рабочего во время уборки снега

В Подмосковье водитель трактора задавил рабочего во время уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления следственного комитета России по Московской области.

«19 декабря 2022 года утром на улице Астахова в Коломне водитель, управляющий погрузчиком-экскаватором, осуществляя услуги по чистке, складированию и погрузке снега, допустил наезд задним левым колесом на уборщика фирмы», — говорится в пресс-релизе.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в московском дворе водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку. Водитель автомобиля совершил наезд, осуществляя движение задним ходом.