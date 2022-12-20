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19:35, 20 декабря 2022
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В Подмосковье трактор задавил рабочего во время уборки снега

В Подмосковье трактор задавил рабочего во время уборки снега
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Подмосковье водитель трактора задавил рабочего во время уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления следственного комитета России по Московской области.

«19 декабря 2022 года утром на улице Астахова в Коломне водитель, управляющий погрузчиком-экскаватором, осуществляя услуги по чистке, складированию и погрузке снега, допустил наезд задним левым колесом на уборщика фирмы», — говорится в пресс-релизе.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в московском дворе водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку. Водитель автомобиля совершил наезд, осуществляя движение задним ходом.

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