Москвичей предупредили о снеге в понедельник

В понедельник, 7 ноября, в столичном регионе ожидается снег. Об этом москвичей в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник начнутся осадки, местами они будут даже умеренные — снег, мокрый снег, дождь. Снегопада не будет, но все-таки», — сообщил синоптик.

В последующие дни в столице ожидается потепление, поэтому снега не будет. Возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождей, уточнил Вильфанд. «К пятнице — во второй половине дня в четверг — осадки уже прекратятся совсем, скорее всего. Вероятность большая, так как заметно начнет подрастать давление», — сообщил он.

Ранее синоптики предупредили москвичей об аномально теплом ноябре. В Гидрометцентре России отметили, что максимальная дневная температура в этом месяце составит 3-4 градуса тепла, а минимальная ночная опустится до четырех градусов мороза.