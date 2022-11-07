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09:39, 07 ноября 2022
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Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге с дождем

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге с дождем
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

О мокром снеге с дождем в понедельник, 7 ноября, предупредили москвичей в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, ожидается облачная погода.

«Утром местами гололедица. Ветер юго-западный, южный, 6-11 метров в секунду», — говорится в сообщении. Температура воздуха в Москве достигнет 2-4 градусов.

Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что в столице с понедельника началось потепление.

«Начало потепления. Наиболее высока вероятность осадков в первой половине дня. Утром гололедица. Солнечная активность умеренная», — сообщил он.

Ранее об аномальном тепле предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, зима в городе откладывается из-за заметного потепления.

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