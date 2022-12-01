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06:42, 01 декабря 2022
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Снеговика необычного цвета заметили в Подмосковье

Снеговика необычного цвета заметили в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Снеговика необычного цвета заметили в Одинцове. Снимком фигуры, сделанной из снега, поделилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На фото видно, что снеговика выкрасили в черный цвет, той же самой краской ему пририсовали усы и галстук. Одну руку снежной фигуры одели в перчатку, а во вторую вложили бутылку пива. На голову снежного человека прикрепили «шляпу» из пластмассового контейнера.

Ранее россиян развеселил снеговик-бородач, замеченный в столичном дворе. Москвичи сделали снежной скульптуре бороду и лицо из листьев ясеня, а также соорудили шляпу на голове.

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