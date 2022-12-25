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18:25, 25 декабря 2022
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В Подмосковье автомобиль снес на парковке несколько машин и попал на видео

В Подмосковье автомобиль снес на парковке несколько машин и попал на видео
Фото: Telegram-канал «Москва 24»

В подмосковном Дзержинске водитель автомобиля снес на парковке несколько машин. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах с места аварии видно, что водитель не справился с управлением и на большой скорости протаранил несколько машин, стоящих в один ряд. Очевидцы также зафиксировали, что у задетых автомобилей были повреждены багажные отделения и задние части кузовов.

Ранее в ночь на 25 декабря водитель каршерингового автомобиля Toyota RAV4 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двумя автомобилями. Водителей двух автомобилей, пострадавших в ДТП, госпитализировали с различными травмами.

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