В Подмосковье автомобиль снес на парковке несколько машин и попал на видео

В подмосковном Дзержинске водитель автомобиля снес на парковке несколько машин. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах с места аварии видно, что водитель не справился с управлением и на большой скорости протаранил несколько машин, стоящих в один ряд. Очевидцы также зафиксировали, что у задетых автомобилей были повреждены багажные отделения и задние части кузовов.

Ранее в ночь на 25 декабря водитель каршерингового автомобиля Toyota RAV4 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двумя автомобилями. Водителей двух автомобилей, пострадавших в ДТП, госпитализировали с различными травмами.