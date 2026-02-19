Снежный циклон обрушился на Москву

Снежный циклон «Валли» накрыл Москву и Подмосковье. Об ухудшении погодных условий сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, атмосферный вихрь продолжает усиливать влияние на столичный регион.

Как отметил синоптик, центр циклона вышел в районы Днепропетровской области Украины и движется на север. Уже спустя несколько часов после полуночи снегопад начался на юге Московской области, затем дошел до ТиНАО. К утру осадки охватили центральные районы Москвы, а позже и север Подмосковья.

Первые данные метеонаблюдений подтверждают активность циклона. За короткое время в регионе выпало несколько миллиметров осадков. В частности, в Горках Ленинских зафиксировали сильный снег. Там количество влаги достигло около 10 миллиметров в водном эквиваленте. На ряде станций также отметили ухудшение видимости до 600-1000 метров.

Вместе со снегопадом усилился ветер. Его порывы местами достигают 12-14 метров в секунду. По словам специалиста, по мере продвижения «Валли» на север погодные условия будут становиться более сложными. В южных регионах Центральной России циклон уже показал свою мощь: в Брянской области за 12 часов выпало около 15 миллиметров осадков, а в Курской и Орловской — до 23 миллиметров, что превышает половину месячной нормы.

Ожидается, что пик снегопада в Москве и Подмосковье придется на дневные часы. После этого интенсивность осадков начнет снижаться, однако полностью снег ослабнет только к утру 20 февраля.

На фоне непогоды Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до полуночи 20 февраля.

«В течение суток 19 февраля на территории Москвы ожидается сильный, в дневные часы местами очень сильный снег; метель, гололедица и снежные заносы на дорогах; усиление ветра восточной четверти в порывах до 17 метров в секунду», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим москвичей призвали пересесть на общественный транспорт и соблюдать осторожность на дорогах.

