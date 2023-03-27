В Москве полностью сошел снежный покров, официально заявил в своем Telegram-канале ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, финал метеорологического процесса был зафиксирован в воскресенье, 26 марта, почти на декаду раньше положенного срока.

О полном стаивании снежного покрова синоптики заявляют, когда покрытие территории снегом составляет менее 50 процентов. Именно эти показатели и были отмечены в Москве в воскресенье. При этом высота снега на метеостанции вчера составляла пять сантиметров. Сегодня, 27 марта, снег достает лишь до отметки в один сантиметр, отметил Леус.

Ранее метеоролог Синенков предупредил москвичей о похолодании до нуля градусов 30 марта.