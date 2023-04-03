Москва вошла в топ-10 городов по снижению цен на жилье. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании SRG, имеющемся в распоряжении РБК.

Так, столица оказалась лишь на шестом месте в рейтинге городов, потеряв в цене 0,6 процента по итогам марта 2023. К началу апреля цены на жилую недвижимость в Москве зафиксировались на средней отметке в 283,2 тысячи рублей за квадратный метр.

В лидерах списка оказался Санкт-Петербург, где цены на квартиры упали на 1,36 процента — до 195,95 тысячи рублей за «квадрат». Цены на жилье в Твери снизились на 1,09 процента — до 88 тысяч рублей за квадратный метр, в Нижнем Новгороде жилплощадь подешевела на 0,76 процента — до 116,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Риелтор Коноплев назвал варианты покупки недорогого жилья в Москве.