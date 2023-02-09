Стало известно о существенном снижении стоимости аренды квартир в Москве

«В январе 2023-го динамика цен на аренду начала постепенно расти. Стоит ожидать повышения стоимости к весне, когда многие уехавшие за границу и из больших городов россияне могут начать возвращаться обратно», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По данным аналитиков, средние арендные ставки в Москве опустились на 21,4 процента по сравнению с январем 2022-го, до 55 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает Санкт-Петербург, где съемное жилье подешевело на 10 процентов за год, до 27 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замкнула Ленинградская область, где показатели снизились на 4,8 процента, до 20 тысяч рублей в месяц.

При этом в целом по России долгосрочная аренда подорожала на 25 процентов за год, говорится в исследовании.

Ранее переоборудованный под квартиру гараж выставили на продажу в подмосковных Химках за 1,3 миллиона рублей.