Названы сроки снижения цен на продукты в российских магазинах

Сроки максимального снижения цен на продукты в российских магазинах в интервью радио Sputnik назвал генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. По его словам, это произойдет уже в конце лета и в начале осени благодаря сезонным отечественным овощам и фруктам.

«Традиционно с середины лета в России происходит дефляция. Это связано с тем, что Росстат считает инфляцию в том числе по так называемому борщевому набору, то есть по базовым продуктам, которые россияне потребляют каждый день (…) Цены на продукты из борщевого набора доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост», — объяснил Федяков.

Он отметил, что снижение цен на морковь, капусту, репчатый лук, свеклу и картофель приводит к падению цен на другую еду. Кроме того, по его прогнозу в конце лета следует ожидать снижения стоимости бананов. Это связано с появлением на рынке большого количества дешевых яблок и груш из российских садов.

«Эта эластичность приводит к тому, что дешевеют не только фрукты и овощи, но многие другие категории продуктов», — заключил Федяков.

Ранее причины возможного увеличения стоимости ряда продуктов в России к осени назвала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.