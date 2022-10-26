Стало известно о снижении цен на популярные товары в Москве

О снижении цен на популярные товары в Москве журналистам рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Стало известно, что дефляция в городе наблюдается уже три месяца, сообщает ТАСС.

«В июле и августе цены в Москве снизились на 0,4 процента по сравнению с предыдущими месяцами, в сентябре стоимость товаров и услуг упала на 0,1 процент. Главными причинами этого стали удешевление сезонной плодоовощной продукции, а также укрепление курса рубля и сдержанное потребительское поведение», — сказал он.

Больше всего в сентябре подешевели плодоовощная продукция, стройматериалы, бытовая техника и электроника. Из овощей максимальное снижение цен было зафиксировано на лук (31,5 процента) и капусту (26,2 процента). Из непродовольственных товаров подешевела металлочерепица (9,5 процента), ноутбуки (7,6 процента) и телевизоры (6,2 процента). Кроме того, было зафиксировано значительное снижение стоимости авиабилетов (19,1 процента).

Ранее в Москве подешевела аренда двух типов квартир. По данным аналитиков, в столице снизилась стоимость съема «однушек» и «двушек».