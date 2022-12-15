В Москве отметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

«Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил ноль процентов, а темп роста госпитализаций снизился на 15 процентов. По детям мы видим стабилизацию ситуации уже в течение последних двух недель, причем за последнюю неделю заболеваемость снизилась на десять процентов, а число госпитализаций уменьшилось на 15 процентов», — сообщили в ведомстве, уточнив, что при сохранении текущей ситуации возможен выход на плато.

В пресс-службе также рассказали, что все столичные больницы обеспечены всех необходимым для оказания помощи заболевшим. Кроме того, был заранее подготовлен коечный фонд как для взрослых, так и для детей. Сейчас в городе свободно 30 процентов коек, предназначенных для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом.

В московских поликлиниках для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организовали отдельные входы, чтобы разделить потоки здоровых и заболевших ОРВИ и тем самым предупредить распространение заболевания.

Если в течение трех дней у вас сохраняется температура выше 38 градусов, необходимо обратиться ко врачу, чтобы получить назначения для лечения, напомнили в ведомстве.

Ранее была названа отличительная особенность симптомов свиного гриппа.